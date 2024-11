Oasport.it - LIVE Alcaraz-Zverev 6-6, ATP Finals 2024 in DIRETTA: il primo set va al tie-break

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI-AREVALO/PAVIC DALLE 18.00LADI RUUD-RUBLEV DALLE 20.304-2 Prima al centro e dritto ad incrociare perche prende la rete.si supera e gioca un favoloso passante stretto di dritto ottenendo ilmini-di questo tie-.3-2 Prima al centro vincente.2-2 Servizio e rovescio per.1-2 Prima ad uscire e chop di dritto vincente.1-1 Bellissimo rovescio lungolinea diche in precedenza aveva comandato lo scambio sulla diagonale mancina.1-0 Prima ad uscire vincente per il tedesco.È il quarto tie-tra. Anche nella sfida dello scorso anno ilset terminò al tie-. In quell’occasione lo vinse lo spagnolo.6-6 Gioco: il tedesco non trova il campo con il dritto lungolinea.