L’ingegner Mazzola | “Anomalo l’alternarsi di Ferrari Red Bull e McLaren Deve essere successo qualcosa”

L’ex ingegnere dellaLuigiha analizzato per noi di Fanpage.it il Mondiale di Formula 1 2024 in vista delle ultime tre gare della stagione in cui si deciderà il titolo costruttori trae Rede quello piloti tra Verstappen e Norris. Lo storico tecnico del Cavallino Rampante, tra i tanti temi toccati (da un primo bilancio sul lavoro di Vasseur alla crescita di Leclerc, fino alle aspettative sull'arrivo in F1 di Kimi Antonelli), ha anche affrontato la questione dell'anomalo alternarsi dei valori delle monoposto in griglia nel corso della stagione e la gestione dei casi più spinosi da parte della FIA.