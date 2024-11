Movieplayer.it - Larger Than Life - L'ascesa delle boyband, recensione: l'analisi di un fenomeno musicale senza freni

Leggi su Movieplayer.it

Il documentario Paramount+ promette di scandagliare con attenzione la nascita e l'evoluzione di untempo come quellomusicali, dai Beetles ai Backstreet Boys. Ancora si sente netto, chiaro, deciso, quel grido potente nato dal centro gravitazionale di ragazze in lacrime che strepitano, saltellano, magari svengono. Sono urla generate dalla visione, quasi celestiale, di gruppi come i Beatles, i Jackson 5, i New Kids on the Block, i BSB, gli NSYNC, o più recentemente, i Jonas Brothers e gli One Direction. Come dimostra infatti- L', nonostante siano passati sessant'anni dall'apparizione sul palco dei Fab4, ilè ancora più potente che mai La costruzione di unPer quanto rimanga un universo ancora pieno di misteri, .