Donnapop.it - La tragedia di Ema Stokholma: quando sua mamma la picchiava e voleva che morisse, la rivelazione

Leggi su Donnapop.it

Conduttrice radiofonica e televisiva, in passato modella, scrittrice e anche ballerina a Ballando con le Stelle, Ema, pseudonimo di Morwenn Moguerou, ha costruito una carriera di successo dopo un’infanzia segnata da traumi e violenze. Originaria della Francia e naturalizzata italiana, Ema ha deciso di raccontare la sua storia nel libro “Per il mio bene”, in cui rivela le sofferenze subite da piccola, ad opera di una madre che l’ha picchiata e insultata, desiderando addirittura la sua morte. Solo a 15 anni, in cerca di una vita nuova e di un padre quasi assente, Ema scappa a Roma, dove inizia un percorso di rinascita.La sua infanzia è stata un vero e proprio incubo: una storia di violenza, umiliazioni e mancanza d’affetto. L’assenza del padre e il comportamento distruttivo della madre hanno trasformato la sua vita in un campo di battaglia.