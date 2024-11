Lanazione.it - La “storia infinita”. Tunnel del Soccorso, attesa gara d’appalto

Leggi su Lanazione.it

Prato, 15 novembre 2024 – La copertura totale dei fondi c’è da questa primavera. Ma l’approvazione della progettazione definitivo – che prevede naturalmente il rispetto delle specifiche prescrizioni ministerali su falda, terre di scavo e impatto acustico – è arrivata solo il 29 ottobre. Il pallino è tutto in mano ad Anas che a questo punto deve dare il via allad’integrata, che prevede sia la progettazione esecutiva che l’esecuzione dei lavori. L’intervento alsalvo imprevisti andrà avanti circa tre anni: la conseguenza, in questo periodo, sarà che il traffico cittadino subirà varie deviazioni. Bisognerà mettere in conto file e pazienza. Ma alla fine si arriverà a una declassata a quattro corsie anche ale alla nascita di un parco che ‘salderà’ i due lati del quartiere.