La rivoluzione mancata dell’IA e la prossima crisi finanziaria Usa

Miliardi di dollari di investimenti, valutazioni alle stelle e la promessa di rivoluzionare l’economia globale. L’intelligenza artificiale è l’ultima frontiera del tech, che ambisce a stravolgere il mondo del lavoro. Questo almeno nelle previsioni di analisti, blogger e colossi come Microsoft, Google e Amazon, che puntano sulla tecnologia per proiettare nel futuro la crescita degli ultimi anni. Grazie a computer e macchine in grado (apparentemente) di ragionare, apprendere e risolvere problemi tramite l’analisi di dati su vasta scala, l’intelligenza artificiale dovrebbe arrivare ad automatizzare gran parte del lavoro da ufficio. Una prospettiva accolta con crescente entusiasmo dai mercati, che hanno fatto lievitare le valutazioni dei colossi del settore.Oltre a spingere verso nuove vette i titoli, il boom ha innescato una corsa agli investimenti che ha già portato le principali aziende del tech a spendere centinaia di miliardi di dollari.