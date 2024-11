Lapresse.it - Iraq, a Baghdad proteste contro Israele: bruciate le bandiere di Usa e Regno Unito

Centinaia di persone sono scese in piazza a, in, dopo la preghiera del venerdì, per protestaree i suoi alleati occidentali accusati di essere i responsabili e i sostenitori del conflitto in Medioriente. I manifestanti, molti dei quali fedeli all’influente leader sciita Muqtada al-Sadr, hanno bruciato ledi Stati Uniti,durante la protesta esponendo quelle palestinesi e libanesi e scandendo slogan. “Abbiamo deciso di parlarei crimini sionisti e americani che uccidono bambini, donne e anziani”, ha dichiarato Hakim al Zamili, membro del Parlamento iracheno.