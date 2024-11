Ilrestodelcarlino.it - "Io, unico bersagliere sui cieli di El Alamein"

Si è buttato nel vuoto da un portellone di un C 130, negli scossoni dell’aereo, laggiù come un puntino il giallo della sabbia, appena visibile da quell’altezza. Matteo Lamberti, 52 anni, di Poggio Renatico, è tornato a lanciarsi con il paracadute dopo trent’anni,alla cerimonia per commemorare la battaglia di El, soldati che morirono da eroi. Furono tanti. Il 23 ottobre 1942, campagna del Nord Africa. Onore delle armi, gli inglesi del generale Montgomery – Monty contro Rommel, la volpe del deserto – sull’attenti davanti a quei coraggiosi, le divise sbrindellate, solo sabbia attorno, i serbatoi vuoti, i carri armati come scatolette di latta davanti ai mezzi degli inglesi. "Mancò la fortuna non il valore", è scritto nel cippo per ricordare quella pagina di storia.