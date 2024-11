Gaeta.it - Incendio a Roma: tre donne ferite, evacuate 28 famiglie in un palazzo di via Pippo Tamburi

Facebook WhatsAppTwitter Unha colpito una palazzina a, causando la ferita grave di tre. La proprietaria, una 94enne, è attualmente in prognosi riservata, mentre le altre duenon sono in pericolo di vita. L’episodio, che ha richiesto l’evacuazione di 28dalla loro abitazione, rappresenta un altro caso significativo di emergenza legata a incendi domestici nella capitale. Le dinamiche dell’Le fiamme sono divampate all’interno di un appartamento al terzo piano di un edificio situato in via, nel quartiere Alessandrino. L’allerta è stata data all’alba e ha immediatamente comportato l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. A quanto pare, il rogo potrebbe essere stato causato da una stufa elettrica, che ha rapidamente interessato l’intera abitazione.