Gaeta.it - Fiera dei Vini 2024: Piacenza si prepara a diventare la capitale del vino dal 16 al 18 novembre

Ladei, uno degli eventi più attesi nel calendario enogastronomico italiano, si svolgerà aExpo dal 16 al 18. Questa kermesse non rappresenta solo un'occasione per degustarepregiati, ma si trasforma in un momento di incontro per appassionati, produttori e professionisti del settore, con oltre 200 espositori che presenteranno le loro eccellenze.Un vasto panorama die prodotti artigianaliLadeifarà convenire vignaioli provenienti da ogni angolo d'Italia, ma anche da Austria, Francia e Slovenia. Per gli amanti del buon bere, i visitatori potranno godere di una vasta selezione di, dagli storici rossi del Chianti ai freschi bianchi della Liguria, senza dimenticare le bollicine e i passiti famosi. Non si tratterà solo di: il pubblico potrà anche scoprire una ricca varietà di prodotti artigianali, dai distillati agli oli extravergini, accompagnati da specialità salate e dolci, come i salumi tipici emiliani e i tartufi dei colli piacentini.