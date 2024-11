Elodie e Luca Marinelli le voci di ‘Mufasa’ | Un sogno che si realizza

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –A 30 anni dall’uscita al cinema de ‘Il Re Leone’, arrivadel regista premio Oscar Barry Jenkins (‘Moonlight’), prequel del classico Disney che racconta l’ascesa del re delle terre del Branco nonché papà di Simba. “Chi avrebbe mai immaginato che un giorno avremmo doppiato un personaggio di questa storia”, dicono(voce di Sarabi, moglie di Mufasa e mamma di Simba),(voce di Mufasa) e Alberto Malanchino (voce di Taki), in occasione di un incontro stampa. “Non potevo chiedere di meglio che interpretare una leonessa”, dice la cantante, alla sua seconda prova al doppiaggio dopo ‘Troll World Tour’. Nella sua vita si è sempre sentita “un cucciolo di leone pensando che aggredire fosse il primo modo per difendersi. Mi fa sorridere – spiega – trovarmi a fare cose che con un giro assurdo finiscono per somigliarmi”, ammette