Lanazione.it - Completati i lavori allo stadio comunale Matteini con un investimento di 120 mila euro

Arezzo, 15 novembre 2024 – Si sono conclusi iMario, con uncomplessivo di 120. “L’intervento – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – ha permesso di realizzare miglioramenti strutturali, tecnici e funzionali, con l’obiettivo di offrire una struttura più sicura per atleti, tifosi e tutte le persone che frequentano lo. L’intervento ha riguardato una serie difinalizzati al miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità, nonché l’adeguamento alle normative vigenti in materia di impiantistica sportiva”. In particolare, ihanno riguardato l’adeguamento delle vie di fuga, fondamentali per rispondere ad una capienza dell’impianto sportivo pari a 1500 spettatori (1000 settore casa e 500 lato ospiti), obbligo regolamentare dalla Lega per la serie D.