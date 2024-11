Lapresse.it - Cinema: Csc, per il dopo Castellitto spunta ipotesi figura tecnica

le dimissioni di Sergioil Centro sperimentale ditografia non ha ancora il suo successore. Il totonomi impazza, dal produttore Pietro Valsecchi al regista Pupi Avati che piace al governo ma che dovrebbe rinunciare al suo lavoro. Altri nomi spendibili dei papabili potevano essere quelli di Giancarlo Giannini, che ha esplicitamente detto di non essere interessato a ricoprire la carica, quello di Piera Detassis, presidente e direttrice Artistica Accademia delItaliano che però qualora fosse prescelta si aprirebbe una voragine nella gestione dei David di Donatello. Tramontata anche l’di Michele Placido e non ultimo Francesco Rutelli che si è subito tirato fuori dalla partita. Tra i nomi che circolano anche quello di Luca Barbareschi, anche lui vicino al governo di centrodestra.