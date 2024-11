Ilgiorno.it - Chirurgia mininvasiva. Tre giorni di formazione e dottori da tutta Italia

All’ospedale di Sesto è si è tenuto un corso avanzato didella parete addominale. Si è appena concluso un modulo pratico, organizzato dalla Societàna didell’ernia e della parete addominale (Ishaws). Il nosocomio cittadino è, infatti, riconosciuto a livello nazionale proprio per l’eccellenza nel trattamento delle patologie della parete addominale e ha ospitato tre giornate intense disul campo, offrendo ai partecipanti l’opportunità di apprendere le tecniche più innovative per il trattamento delle patologia di parete (ernie, laparocele e diastasi). Il dottor Giuseppe Faillace, direttore dellagenerale del polo di viale Matteotti, e la dottoressa Emilia Masci, responsabile dellalaparoscopica, hanno condiviso la loro vasta esperienza, combinando nelle varie sessioni di lavoro teoria e pratica per offrire un apprendimento completo e approfondito sulla tematica.