Capo Ultras Beretta si pente e inizia a collaborare | perché ora tremano in tanti

Milano trema: Andrea, exdell’Inter e figura centrale negli equilibri interni della Curva Nord, hato acon gli inquirenti. In carcere dal 5 settembre scorso per l’omicidio di Antonio Bellocco, esponente di spicco della cosca omonima della ’ndrangheta,potrebbe rappresentare una fonte di importanza fondamentale per fare luce su dinamiche che intrecciano il tifo organizzato e la criminalità.Un cambio di linea sorprendenteFino a poche settimane fa,aveva mantenuto il silenzio. Dopo il suo arresto, davanti ai pm Paolo Storari e Sara Ombra, non aveva fornito dettagli né sull’omicidio Bellocco né sull’assassinio del leader storico della curva nord, Vittorio Boiocchi, avvenuto nel 2022. Ma ora qualcosa è cambiato: l’avvocato di fiducia, Mirko Perlino, che difende anche altri esponenti della Curva arrestati nei mesi scorsi, ha rinunciato all’incarico per divergenze sulla strategia difensiva.