Belen Rodriguez non torna in tv: sospeso il suo programma su Real Time

resta lontana dalla tv. La soubrette argentina era pronta are sul piccolo schermo sui canali Warner Bros.Discovery, dopo un lungo periodo da protagonista a Mediaset, ma il suo debutto è stato rinviato. Praticamente all’ultimo visto che uno dei due programmi previsti nel contratto di, Amore alla prova-La crisi del settimo anno, era già stato annunciato sui canali social dicon svariati promo ed era pronto a partire mercoledì 20 novembre. Poi, però, la cancellazione improvvisa.momentaneamente ildisuCome fa sapere il blog di Davide Maggio, Amore alla Prova-La crisi del settimo anno, il format che scambia le coppie in crisi, non partirà come previsto il prossimo mercoledì 20 novembre. Slitta direttamente al 2025 anche se una data ufficiale non è stata ancora stabilita.