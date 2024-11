Tvpertutti.it - Barbara Palombelli choc in diretta: l'ha detto a Forum. Critiche

Leggi su Tvpertutti.it

Nella puntata disu Canale 5, andata in onda venerdì 15 novembre 2024,ha affrontato un tema molto attuale e allo stesso tempo contrastante: il rapporto tra etica e intelligenza artificiale. Il dibattito si è svolto in compagnia di Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che ha presentato il suo nuovo libro L'Algoritmo della Vita e ha discusso dei rischi e delle opportunità offerte dalle tecnologie avanzate. Tra i tanti spunti emersi, a catturare l'attenzione è stata una singolare affermazione della conduttrice:ha dichiarato di avere una passione per lo Spirito Santo e ha suggerito che l'IA potrebbe essere vista come un "aggiornamento" dello Spirito Santo.e Intelligenza Artificiale, tra tecnologia e fede:La discussione aè partita con un riferimento al discorso di Papa Francesco, che qualche settimana fa aveva espresso la necessità di vigilare affinché l'Intelligenza Artificiale non diventi uno strumento di discriminazione o violenza.