Quotidiano.net - Antisemitismo in Cadore. Hotel rifiuta israeliani: "Non siete ospiti graditi"

Leggi su Quotidiano.net

"Il popolo israeliano, in quanto responsabile di genocidio, non è ospite gradito tra i clienti della nostra stuttura". L’Garni Ongaro di Selva di, in provincia di Belluno, contattato dall’Ansa, non commenta il messaggio inviato a un nucleo familiare di turistiprenotatosi per un soggiorno in Val Fiorentina, alle pendici del Pelmo e del Civetta, dall’1 al 3 novembre. Un messaggio che fa scalpore. "Vergogna antisemita", la definisce l’ex ambasciatore israeliano in Italia, Drod Eydar, che apre il caso – prima in Israele e poi in Italia – ripubblicando il messaggio completo dalla piattaforma di Booking. Nella risposta in inglese, i gestori del Garni nonno formalmente il soggiorno, ma confidano che il gruppo disdica la prenotazione, "felice" di farlo, annotazione che – viste le premesse – appare a dir poco provocatoria.