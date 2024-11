Oasport.it - Alcaraz eliminato alle ATP Finals! Uno Zverev impressionante si impone in due set

Alexanderraggiunge tre obiettivi in un colpo soloATPdi Torino. Nel pomeriggio dell’Inalpi Arena, infatti, il tedesco prima batte Carloscon il punteggio di 7-6(5) 6-4, poi si qualifica come primo del girone intitolato a John Newcombe e, infine, elimina lo spagnolo dalla contesa: impossibile, infatti, per il murciano avere un quoziente game migliore di quello di Casper Ruud o Andrey Rublev quando verrà la sera sul capoluogo piemontese. In sostanza, si restringe a due il novero di nomi contro cui Jannik Sinner potrà scendere in campo domani. Per, invece, Taylor Fritz.L’inizio è sostanzialmente tutto dalla parte di, o meglio lo sarebbe se non fosse che il tedesco spreca le occasioni che si ritrova a sua disposizione. Già nel secondo gameha due pbreak da salvare, e lo fa con un ace e una bella seconda.