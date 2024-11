Lanazione.it - Addio alla palazzina Enel, demolita entro gennaio. Qui residenze di lusso

Arezzo, 15 novembre 2024 – Gli sguardi si posano verso l’alto, lì nel punto dove la pinza demolitrice strappa pezzi di intonaco, ma soprattutto mattoni e mura. C’è chi si ferma per qualche istante, spinto dcuriosità, scattando anche una foto con il proprio smartphone. La demolizione del palazzo exè ufficialmente partita. Venti giorni (circa) dopo l’inizio dell’allestimento del cantiere che ha interdetto quel lato di marciapiede di via Petrarca, uomini e mezzi si sono messi al lavoro per rispettare un cronopogramma che nelle intenzioni dei committenti prevede la demolizione dell’immobilemetà. Ieri intanto la pinza demolitrice ha strappato i primi pezzi della struttura, aiutata dal getto continuo di acqua per limitare detriti e soprattutto polvere. Il fatto che la struttura presenti una notevole quantità di parti in cemento armato non sembra essere un problema per quanto riguarda la demolizione o le tempistiche.