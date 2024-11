Oasport.it - Volley, Monza regala l’en plein europeo all’Italia! Battuto 3-2 in rimonta l’Olympiacos di Gardini e Travica al debutto in Champions

assoluto con vittoria per la Mintche chiude il cerchio edeluno splendido eninfrasettimanale in Europa con tutte vittorie delle squadre di casa nostra nelle competizioni continentali. La squadra di Eccheli vince 3-2 ed esce da un labirinto molto insidioso che è la sfida casalinga contro l’espertissimo Olympiacos allenato da Andreae guidato in campo da Dragane Bata Atanasijevic, gente che non molla mai. E infatti gli ellenici mollano la presa solo nel tie break, sotto i colpi dell’uomo di giornata, l’opposto di riserva Ibrahim Lawani, salito nel secondo set al posto di Szwarc e assoluto protagonista.Non è ancoraspumeggiante e concreta dello scorso anno, e forse non lo sarà mai, però la squadra di Massimo Eccheli trova un successo di grande importanza dopo un avvio di stagione nettamente al di sotto delle aspettative che potrebbe cambiare le prospettive della formazione brianzola, non solo in Europa.