Sinner doma anche Medvedev alle Atp Finals | semifinale da primo del girone

Torino, 14 novembre 2024 – Si guardavano sottecchi sin daglinamenti. L’agente azzurro e la spia russa: nel pomeriggio è iniziata al partita a scacchi durata fino alla sera.si sono dati il cambio su un campo secondario per poi trovarsi la sera nel centrale sotto i riflettori. Lì niente strategie, eè il più bravo a vincere (6-3, 6-4) l’ennesima sfida da romanzo arrivata al sedicesimo capitolo: ma il titolo è sempre quello, ‘nessuno vuole perdere’. L’azzurro chiude dadelse Jannik la qualificazione già l’aveva centrata nel pomeriggio – il favore gliel’ha fatto Fritz, spegnendo le speranze di De Minaur in tre set -. Ora attende il vincitore del duello-verità fra Zverev e Alcaraz (oggi14), prima di tornare in camponi. L’Orso nel baratro e poi rinato.