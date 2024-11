Ilgiorno.it - Si aggirava solo nel metrò, cane salvato

Lo hannomentre sisperduto sulla banchina della metropolitana rossa, alla fermata di Sesto Primo Maggio. Un pastore tedesco vagava davicino ai binari, mettendo così a rischio la propria vita. Dopo le segnalazioni di pericolo, trasmesse alla vicina caserma della Compagnia di Sesto, i carabinieri sono arrivati sul posto per recuperare il. L’animale non ha opposto resistenza e si è subito affidato alle cure e alle carezze dei militari. Che, a loro volta, hanno chiamato il comando della polizia locale: saranno infatti gli agenti ad avviare gli accertamenti del caso, con l’obiettivo di risalire al padrone dell’animale. Se non sarà possibile trovarlo e nessuno si farà avanti per reclamarlo, il pastore tedesco finirà in canile e sarà dichiarato adottabile. Da una prima ricostruzione pare che ilun padrone lo abbia e che l’episodio non sia riconducibile a un abbandono.