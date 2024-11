Lapresse.it - Scintille Salvini-Gruber a Otto e Mezzo, lui le regala un cioccolatino

tra Matteoe Lilliin studio a ‘’ in onda su La7 ieri sera, mercoledì 13 novembre, che si chiudono con un Bacio Perugina a suggellare ‘la pace’ tra i due. “Secondo me gli italiani hanno altri problemi rispetto alle parole di Musk”, dice. “Hanno altri problemi anche rispetto al piano italo-albanese” dice. E inizia un po’ di tensione in studio. “Questo sovranismo a targhe alterne – dice– io ricordo che per aver esercitato il diritto alla difesa dei confini io rischio 6 anni di galera”. “Lei però la deve anche smettere, siccome anche ieri ha propagato questa fake news che mi coinvolge e che ora sarei rinsavita e che adesso sono contro l’immigrazione indiscriminata le do una notizia, lo sto dicendo da anni e anni, anche qui con lei a ‘’, si guardi più spesso ‘’ e comprenderà delle notizie sa perché? Perché qui noi cerchiamo di andare oltre la propaganda”.