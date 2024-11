Oasport.it - Sci alpino, svelato il ‘Mister X’ dell’Italia per lo slalom di Levi

L’Italia svela il quinto azzurro che disputerà lospeciale di. Si tratta di Tommaso Saccardi, 23 anni, di Lesignano de Bagni, che per la quarta volta avrà l’onore di partire in Coppa del Mondo assieme ai big tanto del clan azzurro quanto dell’intero circuito mondiale.Tre le precedenti volte in cui si è presentato al cancelletto di partenza al livello più alto dello sci: a Campiglio nel 2021, a Schladming e a Chamonix nel 2023. Ora, il 17 novembre, lo vedremo anche sulla “Black” finlandese.Dove vedere lo sciin tv sabato e domenica: orari, programma, streamingSaccardi va ad aggiungersi a un quartetto che è formato dal meglio che ad oggi l’Italia può offrire: Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger e Stefano Gross. Una compagnia e un riconoscimento importanti per Saccardi, che nella scorsa stagione è andato a crescere rispetto alle precedenti in Coppa Europa.