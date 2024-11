Bergamonews.it - Ryanair rimborserà chi ha dovuto sostenere costi aggiuntivi per non aver fatto il check-in online

Leggi su Bergamonews.it

si è impegnata a rimborsare circa 1,5 milioni di euro ai consumatori italiani che tra il 2021 e il 2023 si sono trovati adel-in in aeroporto.Ad annunciarlo è stata l’Antitrust, l’autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha trovato un accordo con la compagnia aerea irlandese dopo che le erano state contestate le informazioni fornite sulle condizioni applicabili al-ine sul possibile aggravio dinel caso in cui il passeggero non avesse provveduto nei tempi prestabiliti.Secondo quanto contestato in sede di avvio, infatti, le indicazioni fornite dalla compagnia aerea sulle condizioni applicabili al-inpotevano risultare ingannevoli, perché non informavano adeguatamente i consumatori sul periodo di disponibilità del servizio e sul possibile aggravio diin caso di mancato-inentro il termine di scadenza fissato da