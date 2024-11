Gaeta.it - Piero Marrazzo presenta il suo libro “Storia senza eroi” a Latina: una storia di redenzione personale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittersi prepara ad accogliere, noto giornalista e politico, che sabato 16 novembre alle 18 presenterà il suo” presso il Museo Giannini. L’opera è un’analisi approfondita del cosiddetto “scandalo” che lo portò a dimettersi dalla presidenza della Regione Lazio. Attraverso un racconto sincero e intimo,condivide le sfide personali e professionali che ha affrontato, offrendo così spunti di riflessione su temi universali come l’onestà e la.il contesto dello scandaloIldisi inserisce in un contesto complesso, caratterizzato da una serie di eventi che hanno segnato non solo la vita dell’autore, ma anche larecente della politica italiana. Nel 2009,fu vittima di un ricatto dopo essere stato filmato dai carabinieri in un incontro con una donna transessuale, Natalie, in un appartamento in via Gradoli.