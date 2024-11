Quotidiano.net - Pernigotti, il Gianduiotto nell'ultimo film di Salvatores

Ilè in 'Napoli-New York', nuovodi Gabriele, su soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pii ritrovato nel 2006. Uscirà il 21 novembre in tutta Italia. La storica azienda di Novi Ligure (Alessandria), controllata dal 2022 da Jp Morgan, ha infatti raggiunto un accordo di product placement con Paco Cinematografica, che ha prodotto ilcon Rai Cinema, per l'inserimento in alcune scene di contenitori di latta vintage dei cioccolatinicon la grafica originale dei primi del '900. La pellicola - con, tra gli altri, Pierfrancesco Favino - è ambientata'immediato dopoguerra, in una Napoli piegata dalla miseria, dove i piccoli Carmine e Celestina tentano di sopravvivere come possono. Una notte si imbarcano su una nave per New York, dove vive la sorella di Celestina, emigrata anni prima.