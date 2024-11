Inter-news.it - Paventi: «Da ricambio a inamovibile, quando c’è l’Inter lo sente»

si riferisce ad un giocatore in particolare del, che è diventato negli anni fondamentale per il gioco di Simone Inzaghi.DA– In collegamento per Sky Sport, da Appiano Gentile, Andreaha elogiato Henrikh Mkhitaryan: «Mkhitaryan giocatore arrivato qualche stagione fa per essere una centrocampo, dove la possibilità di utilizzo poteva vederlo ricoprire più ruoli, ma poi è diventato titolare subito. Ha praticamente gli stessi numeri dello scorso anno: 12 partite giocate, un gol, un assist e una partecipazione costante. Come altri giocatori di Simone Inzaghi sta trovando adesso la miglior condizione fisica, i numeri non fanno altre che premiarlo.c'è si fa sentire e Inzaghi si affida sempre a lui».