Navigare oltre 35 mila visitatori a Mergellina La formula vincente? Ingresso gratuito e barche in prova

trentacinquepersone hanno visitato, ad oggi, la 38ª edizione del salone nautico internazionalein corso al molo Luise di. L’evento, in programma sino a domenica 17, ha subìto solo una battuta d’arresto per il maltempo, ma si prepara al rush finale del prossimo weekend, quando saranno previste buone condizioni atmosferiche. Nello specchio d’acqua del porto turistico partenopeo sono presenti più di 100 imbarcazioni, tra gozzi, gommoni motoscafi open e cabinati,numerosi yacht tra i 18 e 30 metri. Un villaggio sulla banchina, con stand di accessoristica, motori marini e servizi, completa l’accoglienza per il pubblico.Ladella manifestazione voluta dagli organizzatori, che prevede l’e la disponibilità di poterre le imbarcazioni presenti in mare, è risultata il plus che ha consentito di registrare una grande affluenza di pubblico.