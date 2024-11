Sport.quotidiano.net - Nairo Quintana rinnova con la Movistar Team

Roma, 14 novembre 2024 - Il rendimento non è più quello dei giorni d'oro, così come il feeling con gran parte dei colleghi non è più lo stesso, manon molla. E non lo molla neanche la, che annuncia il rinnovo del contratto del colombiano per il 2025. I dettagli L'annuncio è stato dato tramite un video postato sulle pagine social di entrambe le parti, ma con le parole del vincitore del Giro d'Italia 2014 e della Vuelta 2016 che denotano una forte voglia di continuare a correre: un esito non scontato dopo le tribolazioni degli ultimi anni. "Il 2024 è stato un anno discreto. Ho avuto alcuni contrattempi nel corso della stagione: il Covid, la frattura dello sterno e una al metacarpo della mano destra. Questi problemi, al pari delle cadute, hanno fatto sì che non potessi essere al top nei momenti cruciali.