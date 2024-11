Liberoquotidiano.it - Mutui, le rate cambiano subito e il conto corrente si gonfia: ecco i nuovi importi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Cala il costo dei. Secondo Bankitalia, a settembre, il tasso di interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie - il Taeg, Tasso annuale effettivo globale - è sceso al 3,82 per cento, in calo rispetto al 4,10 per cento di agosto. Un livello che non si vedeva dalla fine del 2022. Il dato è compreso nell'edizione pubblicata ieri del rapporto mensile “Banche e moneta”. Vale la pena di ricordare che il Taeg di agosto rappresentava una inversione di tendenza inattesa su una discesa ininterrotta iniziata a novembre 2023 quando si trovava a quota 4,92 per cento. Il tasso di luglio scorso, infatti, era pari al 3,94 per cento e ad agosto si era registrato un incremento seppure marginale dello 0,16 per cento. In dieci mesi, comunque, si è verificato un calo superiore al punto percentuale.