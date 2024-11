Ilrestodelcarlino.it - Modena, delitto di Alice Neri: alta tensione in aula

, 14 novembre 2024 – Giornalisti fuori dal tribunale. E’ stata un’udienza ‘chiave’, ieri, per il processo contro Mohamed Gaaloul, unico imputato per ildi. Dopo due anni dalla morte della donna – ammazzata a coltellate il 17 novembre del 2022 – ieri insono stati sentiti testimoni di estrema importanza, come il cosiddetto terzo uomo, il collega con cuiebbe una relazione. Eppure l’udienza si è svolta a porte chiuse. Ad intervenire sulla decisione della corte, l’Associazione stampa Emilia-Romagna. “Spiace constatare come in Tribunale apermanga ancora un clima di diffidenza nei confronti dei giornalisti e del loro ruolo nell’informare l’opinione pubblica. Il giudice Ester Russo ha infatti accolto la richiesta della Procura di estromettere i giornalisti dall’udienza.