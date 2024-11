Mistermovie.it - Mister Movie | Il Gladiatore 3 si farà? Paul Mescal è “fortemente favorevole”

L'attore ha espresso grande entusiasmo per l'idea di riprendere il ruolo di Lucio Vero in un possibile terzo capitolo della saga de "Il Gladiatore". Paul Mescal: un ritorno atteso nella saga de "Il Gladiatore" 

Paul Mescal, protagonista de "Il Gladiatore II" diretto da Ridley Scott, interpreta il figlio di Maximus (personaggio che, nel film originale del 2000, era interpretato da Russell Crowe). Questa nuova generazione di guerrieri, infatti, introduce anche volti celebri come Pedro Pascal nei panni di Marcus Acacius, Joseph Quinn come l'imperatore Geta, Fred Hechinger come Caracalla, oltre a Connie Nielsen e Denzel Washington in ruoli chiave.

Ma ci sarà il Sequel Il Gladiatore 3?

Il regista Ridley Scott ha anticipato che, con il finale de "Il Gladiatore II", ha gettato le basi per un seguito ancora più epico, paragonando la conclusione a un'atmosfera da "Padrino", in cui il protagonista si ritrova con una responsabilità che non desiderava.