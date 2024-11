Tvzap.it - Matilde Lorenzi morta in pista, l’ex sciatore Paolo De Chiesa rivela perché si poteva salvare

dopo una caduta sullarossa “Grawand nr. 1”, sul ghiacciaio della Val Senales, in Alto Adige. La giovane atleta sida quella caduta sugli scii che per lei si èta fatale? Secondo le parole delcampione di sciiDe, sì: secondo lui qualcosa nel casonon torna. (Continua dopo le foto)Leggi anche: L’Italia come Valencia: strade come fiumi, auto in mare e salvataggiLeggi anche: Maltempo, un paese in ginocchio: oltre 3 mila evacuati, allagato un ospedaleCos’è successo aa soli 19 anni all’ospedale San Maurizio di Bolzano lo scorso 29 ottobre, dopo una caduta sullarossa “Grawand nr. 1”, sul ghiacciaio della Val Senales.stava effettuando un allenamento con la squadra nazionale italiana C.