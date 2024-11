Iltempo.it - Magistrati e buonisti, Giordano è un ciclone: "Ci condannano all'invasione"

Un Marioincontenibile si scaglia contro, ‘accoglioni' dell'accoglienza, e tira in ballo anche Lilli Gruber. Il conduttore televisivo Mediaset di Fuori dal Coro per presentare la nuova puntata del suo programma, ha chiesto a gran voce “Ma noi siamo proprio condannati all'?”. La risposta se l'è data da sé facendo un editoriale in cui non ha risparmiato proprio nessuno. “Siamo condannati all'. Basta con le frontiere, i confini: porte aperte a tutti. Chiunque può venire – esordisce– 8 miliardi di persone possono venire nel nostro paese e prenderselo. E non si può espellere nessuno”. Torna poi sulle polemiche delle ultime ore sui tweet di Elon Musk: “Non avevamo bisogno che ci fosse il miliardario americano a dire quello che è chiaro a tutti.