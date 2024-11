Sport.quotidiano.net - Libertas a tutto gas: prestazione super e vittoria nello scontro diretto con Pesaro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Livorno, 13 novembre 2024 – La migliorLivorno della stagione stravince locontro la VLper 104-76. Unaeccellente degli uomini di coach Marco Andreazza che partono forte e si portano in doppia cifra di vantaggio dopo cinque minuti e da lì non si voltano più indietro. Troppo intensa la difesa e troppo preciso l’attacco degli amaranto per la squadra di coach Spiro Leka, apparsa molto in difficoltà e con un’intensità troppo bassa per una società storica e che fino a sei mesi fa lottava per salvarsi in Serie A. LaLivorno battecon una grandeI marchigiani reagiscono solo nell’ultimo quarto grazie a cinque triple in pochi minuti, troppo poco per impensierire unacapace di toccare anche il +32 a metà gara. Unaperfetta in attacco dei padroni di casa che esaltano il PalaMacchiaando quota 100 per la prima volta in stagione, tirando complessivamente col 58.