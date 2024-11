Tvplay.it - Leao al posto di Kvaratskhelia, l’annuncio di calciomercato spiazza tutti

In queste ore, in attesa del ritorno del campionato di Serie A, bisogna registrare una notizia importante su.Nell’ultimo weekend di campionato prima della sosta, di fatto, ci sono stati risultati molto importanti. Basti pensare al pari di San Siro per 1-1 tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Antonio Conte.aldidi(LaPresse) tvplay.itCon questo pareggio, infatti, il Napoli è riuscito a mantenere la vetta della classifica in solitaria, seppur con un solo punto su ben quattro squadre. Tra le big della nostra Serie A, infatti, nell’ultimo turno di campionato solo il Milan di Paulo Fonseca non è riuscito a strappare i tre punti.La squadra meneghina ha pareggiato 3-3 nella trasferta di Cagliari . Anche se, al netto della delusione per la mancata vittoria, il Milan può esultare per ritorno di, autore di una doppietta.