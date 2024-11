Sport.quotidiano.net - La nuova vita di Diego Forlan: ora fa il tennista nei challenger

Bologna, 14 novembre 2024 – C’è chi decide di tornare al professionismo nel suo sport, le recenti storie di Marcel Hirscher e Lindsey Vonn lo insegnano, ma c’è anche chi decide di intraprendere unacarriera in un’altra disciplina. E’ il caso di, ex attaccante uruguaiano, tra le altre, di Atletico Madrid e Inter, uno di quelli che spesso la sbatteva dentro. Il suo curriculum è niente male, partendo dal Manchester United, passando dal Villareal, all’Atletico Madrid e all’Inter (stagione 2011/2012), sua ultima grande squadra prima di chiudere la carriera tra Penarol, Mumbai e Kitchee. Tanti anche i gol, 74 con i colchoneros in 4 anni, 54 con il sottomarino giallo in tre, ma solo due con l’Inter dove, verso fine carriera, non ha sfondato. Ora di carriera ne ha un’altra, non segna più gol ma mette a referto smash, dritti e rovesci.