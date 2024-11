Linkiesta.it - La fine del Terzo Polo non è la fine della politica liberal democratica in Italia

Si può uccidere un partito, non l’idea. Ladelnon ha decretato lariformista,e, moderata in. I litigi tra Matteo Renzi e Carlo Calenda non sono e non devono essere una condanna al bipopulismo di una destra neo, ex, post-fascista e di una sinistra movimentista. «Il fallimento di quel progetto non ha sancito l’assenzadomanda per un partito del genere, ha solo certificato il fallimento di quella particolare offerta, basata sulla fusione a freddo di due partiti fortemente verticistici», dice a Linkiesta Luigi Marattin, deputato eletto conViva e poi uscito dal partito di Matteo Renzi a settembre.Marattin, oggi nel gruppo Misto, sta provando a riformulare una propostacentrista, con un partito nuovo, non leaderistico e non personale.