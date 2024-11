Sport.quotidiano.net - Judo. Bronzo per Guarducci all’European Open

Nei giorni scorsi è andato in archivio l’"European" di Roma, una kermesse diche ha visto sfidarsi ad Ostia decine e decine di atleti provenienti da tutta Europa. Ed è arrivata una medaglia anche per Prato: merito di Elena, capace di aggiudicarsi il terzo posto dopo aver battuto un’agonista esperta come la polacca Paulina Szlachta. Una medaglia diche conferma i progressi tecnici dellaka pratese della Kyu Shin Ryu Prato, issandola fra le promesse dela livello internazionale. La medaglia va ad aggiungersi ai due bronzi da lei precedentemente conquistati nelle competizioni europee "juniores" di Sarajevo e Paks, precedenti al settimo posto ottenuto all’"European Cup" di Podgorica (ossia il primo impegno affrontato da senior). "L’di Roma era programmato da tempo.