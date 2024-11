Gaeta.it - Intensificati i controlli monetari al confine di Trieste: oltre 5 milioni di euro sequestrati

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Negli ultimi giorni, il Comando della Guardia di Finanza diha potenziato le operazioni di verifica sulla regolarità dei flussilungo la fascia confinaria. Questimirati hanno portato alla luce movimenti irregolari di denaro per un totale di 5,5di. Le operazioni, che hanno coinvolto300 ispezioni, hanno avuto come esito anche l’emissione di sanzioni amministrative e il sequestro di titoli finanziari.Dettagli delle ispezioniLe ispezioni condotte dalla Guardia di Finanza si sono concentrate su vari punti strategici lungo ile nelle aree doganali. Il monitoraggio ha rivelato che 4,1disono stati intercettati in entrata nello Stato, con 3,8provenienti dall’Unionepea e 270 mila da paesi extra UE.