Ilary Blasi è Incinta | Lo Scoop Impazza Sul Web!

è in dolce attesa. Loè arrivato di recente. Ecco tutte le news!Si riaccendono le voci su una possibile gravidanza di, legata da tempo all’imprenditore tedesco Bastian Muller. Questa volta, a rilanciare il rumor è il magazine Diva e Donna, che dedica un’intera pagina alla “dolce attesa” della conduttrice romana. Loè arricchito da una foto in cuiappare abbracciata al fidanzato, con la sua mano posata teneramente sul ventre, un gesto che sembra alludere a un “pancino.” Eppure, anche questa volta il condizionale è d’obbligo. Non sarebbe la prima volta che si insinua una gravidanza diper poi scoprire che la notizia era infondata.Secondo Diva e Donna, questa volta ci sarebbero segnali più chiari. Con tanto di dichiarazioni suggestive, la rivista dipinge un quadro di “nuova vita” per, mentre l’ex marito, Francesco Totti, si trova al centro di un altro scandalo che lo coinvolge in un presunto flirt con la giornalista Marialuisa Jacobelli.