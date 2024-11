Terzotemponapoli.com - Il prossimo mercato del Napoli e Kvara: parla Marchetti

Leggi su Terzotemponapoli.com

Hato soprattutto delLuca, giornalista di Sky Sport esperto di, a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Barcellona sutskhelia? Più che farle con l’agente di, le trattative, eventualmente, un club dovrebbe farle col. E’ vero che un agente può portare l’offerta a nome di altri ma è sempre ilche decide se esiste un prezzo e quale è. Questa situazione si interseca con la questione del rinnovo contrattuale con il calciatore, sul quale non c’è ancora accordo, dal momento che tutto ruota intorno alla clausola”.Ile l’entourage di“Non a caso la valutazione che leggiamo in Spagna è di 80 milioni, ovvero la cifra della clausola che vorrebbe inserire l’entourage del calciatore, in caso di rinnovo del contratto col club partenopeo.