Thesocialpost.it - Giallo al Verano, trovata agonizzante su una tomba muore in ospedale: “È omicidio”

Lunedì 4 novembre, una donna italiana di 57 anni è statapriva di sensi, con una ferita profonda alla testa, all’interno del cimitero monumentale dela Roma. Portata d’urgenza al Policlinico Umberto I, è deceduta poco dopo. La polizia ha aperto un fascicolo per, mentre chi indaga mantiene il massimo riserbo.Leggi anche: Auto finisce contro un albero e si spacca in due: Rilinda 21 anniLe ipotesi degli inquirentiLe circostanze intorno a questa morte sono poco chiare al momento. La donna è stata rinvenuta in un punto tutt’altro che appartato, e proprio questa collocazione insospettisce gli investigatori. Al commissariato di San Lorenzo il compito di chiarire i punti oscuri, ma per ora ogni dettaglio rimane nascosto.Il tipo di ferita riportata dalla donna amplia le possibilità sulle cause del decesso.