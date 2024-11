Nerdpool.it - Funko e Loungefly presentano i loro prodotti dedicati a Wicked

Il 21 novembre arriverà in tutti i cinema d’Italia, l’adattamento del celebre musical di Brodway che vede protagoniste le due iconiche streghe del magico Regno di Oz: Elphaba e Glinda.Si tratta di una storia di amicizia e del forte legame tra due giovani donne, che sarà messo a dura prova quando decideranno di intraprendere strade diverse nella magica terra di Oz: Elphaba diverrà infatti la strega cattiva dell’Ovest, mentre Glinda sarà la strega buona del Sud. Intrigante rivisitazione de “Il meraviglioso mago di Oz”, racconto che ha poi ispirato la realizzazione del capolavoro senza tempo diretto nel 1939 da Victor Fleming e portato alla ribalta Judy Garland,catapulterà gli spettatori in una dimensione magica.IPOP! ELPHABA (GLITTER)Vola sempre più in alto con questo Diamante Glitter Pop! esclusivo di Elphaba! Quando la accoglierai nella tua collezione divedrai la sua capacità di superare la forza di gravità.