Chris Wood e il mestiere di fare gol

è proprio come ve lo immaginate già dal nome: grande, grosso, spigoloso. È il classico centravanti plasmato dal calcio inglese, anche se è nato in Nuova Zelanda. Dopo una vita passata tra Championship e bassa Premier League, oggi, alla soglia dei 33 anni, si sta godendo il momento della sua vita con il Nottingham Forest, che con 19 punti fa parte del terzetto che in classifica insegue Liverpool e Manchester City.In questa stagione ha già segnato 8 gol in 11 partite di Premier, e se allarghiamo l’orizzonte fino allo scorso Natale, diventano 19 in 27 partite. Numeri che all’improvviso hanno spinto il nome diaccanto a quelli di Haaland, Cole Palmer, Salah: i migliori attaccanti del miglior campionato al mondo.C’è qualcosa di confortante in un centravanti che invecchia come il vino, che passa una vita a sgomitare e poi, quando dovrebbe sfiorire, fiorisce.