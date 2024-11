Ilrestodelcarlino.it - Cesena, la prima neve imbianca le cime dell’Appennino

, 14 novembre 2024 – Come da previsioni meteo, è arrivata in Alto Savio ladella stagione autunno/inverno 2024/2025. I fiocchi bianchi hanno cominciato a cadere nelle prime ore di questa mattina, sulle vettete, che si è fatto accarezzare dalla “Dama bianca” nelle zone più alte del crinale tosco-romagnolo. Una lieve nevicata, durata appena alcune ore, che non ha creato particolari problemi alla circolazione veicolare e che ha cessato di cadere nel corso della mattinata di oggi. Nel primo fondovalle di Bagno di Romagna, San Piero e dintorni, dove hanno viaggiato temperature fredde, in deciso calo dai giorni scorsi, questa mattina è invece caduta la pioggia. Poi, come in tutto l’Alto Savio, il meteo è migliorato e per domani, venerdì 15 novembre, le previsioni danno sereno, con temperature intorno alla media stagionale.