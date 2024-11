Ilfattoquotidiano.it - Bruno Vespa: “Quanto mi aveva offerto Pier Silvio Berlusconi per andare a Mediaset? Ci ho rimesso parecchio. Se fossi andato prima di ‘Cinque Minuti’ esattamente il doppio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Sono convinto che, sestato di sinistra, la mia carriera sarebbe stata più agevole. Per esempio, non avrebbero ridimensionato o cercato di chiudere Porta a porta“, ha dichiaratonei mesi scorsi al Corriere della sera. Il giornalista abruzzese, che ha compiuto ottant’anni il 27 maggio, è ormai un veterano del servizio pubblico. Non ha nessuna intenzione di smettere ein pensione, il suo futuro in Rai però non è affatto scontato come ha raccontato a “Un Giorno da pecora” su Radio 1.Il suo contratto è in scadenza ad agosto 2025: “Vediamo, sono successe tante cose, ho visto che la Rai è stata tanto generosa, giustamente, con tanti colleghi, e non vorrei trovarmi spiazzato, mettiamola così. Dobbiamo parlarne, dobbiamo parlarne“, ha spiegato il conduttore di “Porta a Porta”.