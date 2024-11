Terzotemponapoli.com - Barcellona, Deco: “Sarà dura trovare un 9 come Lewandowski

Leggi su Terzotemponapoli.com

: “un 9Forse Haaland. Gyokeres.”parla del mercato del. Il direttore sportivo del club catalano ha dichiarato in un’intervista al quotidiano Mundo Deportivo: “Nonostante qualche infortunio, siamo abbastanza coperti in tutti i ruoli. Più che a gennaio, pensiamo già alla campagna trasferimenti della prossima estate”.– “Il dopo? Spero che continui allo stesso livello che sta dimostrando ora, è uno dei migliori professionisti che abbia mai conosciuto in vita mia. Non a caso segna ancora tanti gol a 36 anni. Penso che oggi sia molto difficileun attaccantelui, ce ne sono uno o due, forse Haaland. Ma non siamo ossessionati dal futuro e ci concentriamo sul presente. Penso che Robert sia felice di essere qui, è un vincente e se le cose andranno bene penso che vorrà restare con noi.